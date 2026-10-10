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Орелtimes

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Мэрия Орла снова берёт кредит на погашение долгов

Мэрия Орла снова берёт кредит на погашение долгов

Администрация Орла продолжает попытки решить финансовые проблемы города с помощью коммерческих кредитов.

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