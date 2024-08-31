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Сказочная страна.

Сказочная страна.

С целью формирования доброжелательного отношения к людям с ограниченными возможностями и социализации их в обществе сотрудники детской библиотеки №5 приняли участие в туристическом многоборье для людей с инвалидностью ´Турслёт 2024´ .

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