Сказочная страна.

С целью формирования доброжелательного отношения к людям с ограниченными возможностями и социализации их в обществе сотрудники детской библиотеки №5 приняли участие в туристическом многоборье для людей с инвалидностью ´Турслёт 2024´ .
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