Как мировые СМИ оценили сделку по дизелю между Россией и США.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
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