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Татар-информ

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Казанцы могут выиграть автомобиль в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Жителей столицы Татарстана, которые проголосуют 8 сентября на избирательных участках, приглашают принять участие в традиционном фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», который пройдет на платформе социальной сети «ВКонтакте».

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