Казанцы могут выиграть автомобиль в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Жителей столицы Татарстана, которые проголосуют 8 сентября на избирательных участках, приглашают принять участие в традиционном фотоконкурсе «Всей семьей на выборы», который пройдет на платформе социальной сети «ВКонтакте».
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