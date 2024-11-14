В посольстве России в Эстонии заявили о новой дискриминации россиян

Поправки в Конституцию Эстонии, в случае принятия, станут новым витком дискриминации против россиян. Они могут лишить права голоса порядка 70,4 тысячи граждан РФ и более 1 тысячи граждан Белоруссии, заявил временный поверенный в делах РФ в республике Ленар Салимуллин, передают «Известия».