Мария Багреева: треть закупок малого объема Москвы приходится на регионы

За первые пять месяцев 2024 года столичные заказчики подписали на портале поставщиков более 32 тыс. контрактов с предпринимателями из других регионов страны, общий заключенных контрактов – свыше 6,5 млрд рублей.
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