Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с инициативой разрешить российским компаниям использовать дата-центры в дружественных странах для хранения и обработки персональных данных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Друзья приходят и уходят, а данные сливаются в России и чем у "друзей" будет надежнее? А начнем для начала опубликовывать доходы политиков, чиновников, "народных"избранников и т.д. их содержание, доплаты, компенсации, премии, льготы, привилегии и т.д. с недвижимостью, видом на жительство и гражданством, счетами с недвижимостью в зарубежных банках, их бизнесом и т.д. А то свой народ не знает о самых "достойных" ни чего, а в США и ЕС все о них, их семьях и все что своровали на свою сладкую жизнь в "загнивающей" Европе, США и т.д. знают всю подноготную со всеми потрохами несправедливо...