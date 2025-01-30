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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Японские банки блокируют доход разработчиков игр для взрослых в Steam Японски...

Японские банки блокируют доход разработчиков игр для взрослых в Steam Японски...

Японские банки блокируют доход разработчиков игр для взрослых в SteamЯпонские разработчики игр для взрослых, распространяющих свои проекты через Steam, столкнулись с неожиданной проблемой – банки блокируют денежные переводы из-за рубежа.

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