Международная медиагруппа «КС-ИНТЕРНЕШНЛ» поздравляет всё деловое сообщество, входящее в систему ТПП РФ! На протяжении 35 лет Торгово-промышленная палата играет важнейшую роль в развитии предпринимательства, защите интересов бизнеса и расширении международного экономического сотрудничества России, ….