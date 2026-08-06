От Т-72 до Abrams: подсчитаны все поставленные ВСУ танки

Польша передала формированиям киевского режима наибольшее количество основных боевых танков. Согласно данным, появившимся в социальных сетях, Варшава отправила в общей сложности 318 боевых машин: 270 Т-72М1/М1R, 34 PT-91 Twardy и 14 Leopard 2A4.
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