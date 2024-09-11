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Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России

На имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Брюна был наложен арест.Имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, а также экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева было арестовано.

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