Жителям Череповца объяснили сбои в работе GPS борьбой с опасными дронами

ЧЕРЕПОВЕЦ, 11 сентября, ФедералПресс. В Череповце стали применять защиту от беспилотников. Мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отметил, что из-за этого могут наблюдаться сбои в работе GPS«В Череповце начала работу специальная система, которая «сбивает с толку» беспилотники.