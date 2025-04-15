Криптостартап ZenMEV привлек $140 млн инвестиций в стратегическом раунде

Проект ZenMEV, использующий искусственный интеллект для извлечения максимальной прибыли из MEV-операций, успешно завершил стратегический раунд финансирования, сумев привлечь огромные инвестиции на сумму $140 млн.
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