Victor R. Caivano/AP/TASS Ирландия решила выйти на принципиально новый уровень толерантности. Там разгорелась серьезная дискуссия из-за социальной рекламы, в которой утверждается, что бабушки и дедушки должны спрашивать разрешения у внуков, прежде чем их обнять.