Захарова: прекращение дел против Трампа показывает "американскую демократию"

Прекращение Минюстом США федеральных дел против победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа показывает "удивительную цикличность" американского правосудия, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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