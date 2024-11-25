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Захарова: прекращение дел против Трампа показывает "американскую демократию"

Прекращение Минюстом США федеральных дел против победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа показывает "удивительную цикличность" американского правосудия, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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