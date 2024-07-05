Губернатор подтвердил гибель девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Кубань

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что шестилетняя жительница Приморско-Ахтарска скончалась в больнице после нападения беспилотников Вооруженных сил Украины.
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