СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Синельников
    поймали на взятке в 40 и 50 тысяч?! ускоренно получить паспорт стоит 5 тыс. значит всего 18 человек получили паспорта...Аресты чиновников...
  • Александр Рожков
    Медведев возглавил созданную Путиным комиссию Совбеза по миграционной политике в феврале 2022 года                   ..."Взять с русских ...
  • валентина пожиленко
    Распоясались властные особи в своей  вседозволенности и безответственности перед доверившим им властные полномочия на...«Гребут всех»: не...

Любишь драпать? Учи географию!

Любишь драпать? Учи географию!

Да, по поводу релокантов, сбежавших в Израиль. Они ведь сбежали не по каким-то высокоидейным соображениям, что бы они там не говорили по этому поводу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
Согласна.... долго думали.... или это образование?
Ответить
5 час.
ninikooo Митусова
Не пей, Максимка, а то козленочком станешь. А тебе еще « бабулю досматривать».
Ответить
5 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,лучше бы вы честно написали о том,что есть на самом деле,а не развивали тему о &quot;испугавшихся&quot;персонажах.Ведь для таких Россия  всего лишь&quot;дойная корова&quot;,которую кто то должен был содержать ,а те&quot;испугавшиеся&quot; только&quot;молочко пить&quot;
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх