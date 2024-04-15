Да, по поводу релокантов, сбежавших в Израиль. Они ведь сбежали не по каким-то высокоидейным соображениям, что бы они там не говорили по этому поводу.
Любишь драпать? Учи географию!
Комментарии
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людмила бер
Согласна.... долго думали.... или это образование?
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5 час.
ninikooo Митусова
Не пей, Максимка, а то козленочком станешь. А тебе еще « бабулю досматривать».
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5 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,лучше бы вы честно написали о том,что есть на самом деле,а не развивали тему о "испугавшихся"персонажах.Ведь для таких Россия всего лишь"дойная корова",которую кто то должен был содержать ,а те"испугавшиеся" только"молочко пить"
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3 час.
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