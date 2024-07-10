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«СМИ: решение Байдена остаться в предвыборной гонке усилило агонию демократов» — новости политики: неудачные попытки убедить Байдена выйти.

«СМИ: решение Байдена остаться в предвыборной гонке усилило агонию демократов» — новости политики: неудачные попытки убедить Байдена выйти.

Согласно сообщению газеты Financial Times, среди доноров и представителей Демократической партии в США возрастает тревога из-за решения президента Джо Байдена продолжить участие в предвыборной гонке, несмотря на провальные дебаты с республиканцем.

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