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Эр-Рияд на встрече США — РФ представляют глава МИД и советник по нацбезопасности

Эр-Рияд на встрече США — РФ представляют глава МИД и советник по нацбезопасности

Со стороны Саудовской Аравии, которая предоставила Эр-Рияд как площадку для встречи делегаций США и России, на встрече присутствуют глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.

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