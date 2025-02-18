Эр-Рияд на встрече США — РФ представляют глава МИД и советник по нацбезопасности

Со стороны Саудовской Аравии, которая предоставила Эр-Рияд как площадку для встречи делегаций США и России, на встрече присутствуют глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан.