Особенно заметно по пенсионерам: за три года население Омской области сократилось на 86 тыс. человек.
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Особенно заметно по пенсионерам: за три года население Омской области сократилось на 86 тыс. человек.