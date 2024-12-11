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Китай

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Зампредседателя ПК ВСНП встретился с пакистанской делегацией

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Хунчжун во вторник в Пекине провел встречу с делегацией партии "Пакистанская мусульманская лига /фракция Наваза/" во главе с заместителем председателя партии, главным министром провинции Пенджаб /Восточный Пакистан/ Марьям Наваз Шариф.

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