Представлен электромобиль Skoda Elroq по цене Карока[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Длинная череда анонсов, тизеров и обещаний подошла к концу: компактный электрический кроссовер Skoda Elroq полностью рассекречен, и уже завтра европейские дилеры откроют прием заказов на эти машины.
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