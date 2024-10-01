Представлен электромобиль Skoda Elroq по цене Карока[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Длинная череда анонсов, тизеров и обещаний подошла к концу: компактный электрический кроссовер Skoda Elroq полностью рассекречен, и уже завтра европейские дилеры откроют прием заказов на эти машины.