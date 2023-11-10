Мигранты с рынка отправили парламентёров к жителям Кременкуля

Иностранные торговцы ищут пути, как остаться вблизи посёлка и предлагают сделку.Среднеазиатские продавцы на рынке в Кременкуле сделали попытку договориться с жителями посёлка, которым соседство с ними доставляет много неприятностей.
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