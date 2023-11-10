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Мигранты с рынка отправили парламентёров к жителям Кременкуля

Мигранты с рынка отправили парламентёров к жителям Кременкуля

Иностранные торговцы ищут пути, как остаться вблизи посёлка и предлагают сделку.Среднеазиатские продавцы на рынке в Кременкуле сделали попытку договориться с жителями посёлка, которым соседство с ними доставляет много неприятностей.

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Комментарии
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Андрей
Правильно поступают жители...пусть они благоустраивают свои государства (Узбекистон, Точикистон и прочие) и там торгуют, а к нам не лезут со своей шаурмой
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