Учителя в Англии уволили после показа ученикам истории своего поиска на YouTube

Учителя престижной женской школы-интерната в Великобритании уволили после того, как ученицы увидели его историю поиска на видеохостинге YouTube во время урока, пишет Daily Mail.
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