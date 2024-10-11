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Обновление Diablo IV, новый сезон Sea of Thieves, мобильная Overwatch, анонс «Былины»…

Обновление Diablo IV, новый сезон Sea of Thieves, мобильная Overwatch, анонс «Былины»…

Анонсирована мрачный ролевой экшен в славянском антураже «Былина», на Diablo IV накатили крупное обновление, стали известны подробности 14-го сезона Sea of Thieves, Mario & Luigi: Brothership создаётся с уклоном в RPG, авторы Mindcop назвали дату выхода, The Spirit of the Samurai явится в декабре, .

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