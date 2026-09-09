ES Scalp Setup: Local Highs into Untapped pdVAH E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions ES – Scalp Trade Opportunity Today’s level of interest comes in around 7704.
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