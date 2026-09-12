МЧС сняло угрозу атаки БПЛА в Дагестане спустя 4,5 часа

МЧС России сняло угрозу атаки БПЛА в Дагестане через 4,5 часа после её объявления. Угроза была введена около 09:00 и снята в 13:30 по московскому времени.
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