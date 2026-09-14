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Аргументы и Факты

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Генпрокурор Украины Кравченко попытался объяснить свой отъезд из страны

Генпрокурор Украины Кравченко попытался объяснить свой отъезд из страны

Подавший заявление об отставке генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко попытался объяснить свой отъезд из страны после сообщений СМИ о том, что он ночью пересек границу на служебном автомобиле.

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