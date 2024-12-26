Иркутская область устанавливает рекорд: 86 новых автомобилей отправлены бойцам СВО

Бойцы специальной военной операции из Иркутской области получили рекордную партию новеньких авто – 86 машин повышенной проходимости, включая УАЗ Патриот, УАЗ Буханка, и российский бронеавтомобиль «Буран».
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