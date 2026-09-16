18–20 сентябрьдә «Казан» гаилә үзәге янында транспорт хәрәкәтенә чикләүләр кертелә

Татарстан башкаласында «Яшьләр вакыты», «Гаилә белән сайлыйбыз» фестивальләренә әзерлек чаралары һәм аны уздыру уңаеннан транспорт хәрәкәтенә һәм машина кую урыннарына вакытлыча чикләүләр кертелә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым