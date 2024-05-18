Какое успокоительное дать собаке или кошке перед авиаперелетом

Что нужно сделать, чтобы домашний питомец не нервничал во время авиаперелета, рассказали во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора).
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