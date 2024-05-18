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Какое успокоительное дать собаке или кошке перед авиаперелетом

Какое успокоительное дать собаке или кошке перед авиаперелетом

Что нужно сделать, чтобы домашний питомец не нервничал во время авиаперелета, рассказали во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора).

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