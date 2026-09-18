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Кухня и дом

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Как безопасно вымыть натяжной потолок: личный опыт и проверенная технология

Как безопасно вымыть натяжной потолок: личный опыт и проверенная технология

Казалось бы, натяжной потолок создан для того, чтобы о нём забыли сразу после установки. Он действительно долго остаётся чистым, не впитывает запахи, не покрывается трещинами и не требует подкрашивания.

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