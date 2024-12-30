Чтобы снять нагрузку с елки: стало известно, почему убрали звезду с праздничного дерева на Дворцовой

Утром она вернется на место Из-за сильного штормового ветра c елки на Дворцовой площади сняли звезду, которая венчала ее макушку, как объяснил «Петербургскому дневнику» заместитель директора Городского центра размещения рекламы (ГЦРР) Николай Попченков.
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