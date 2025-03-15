Психологические проблемы, которые мы компенсируем едой

Гарантируют ли сброшенные лишние килограммы и здоровая еда в холодильнике контроль над ситуацией Когда еда становится не удовольствием и насыщением, а импульсивным действием, важно понимать, почему рука так и тянется за очередным пирожным, какие стрессы мы заедаем и чем это чревато? Какие психологические проблемы мы компенсируем едой? Всегда ли «избавиться от вредных пищевых привычек» означает «наладить жизнь»? Гарантируют ли сброшенные лишние килограммы и здоровая еда в холодильнике контроль над ситуацией? Безусловно, ходоки по тренингам личностного роста поприветствуют упорное стремление к цели.