В Совбезе РФ обвинили страны Запада в попытке посеять раздор в отношениях Москвы и Астаны

Страны Запада пытаются воспрепятствовать развитию сотрудничества Москвы с Астаной. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе консультаций по безопасности между Россией и Казахстаном.
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