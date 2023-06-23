Военное обозрение

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В Совбезе РФ обвинили страны Запада в попытке посеять раздор в отношениях Москвы и Астаны

В Совбезе РФ обвинили страны Запада в попытке посеять раздор в отношениях Москвы и Астаны

Страны Запада пытаются воспрепятствовать развитию сотрудничества Москвы с Астаной. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе консультаций по безопасности между Россией и Казахстаном.

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