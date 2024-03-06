Президент Аргентины может нанести визит в Киев

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует краткосрочный визит в Киев. По данным Infobae, политик собирается таким образом подтвердить свою поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, в то время как "общественное мнение в Европе и США демонстрирует определенную усталость" от ситуации на Украине.