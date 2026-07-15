🌿 В Ялте появился новый изумрудный уголок В конце набережной специалисты высадили 250 хост десяти разных сортов — от гигантских с фактурными листьями до среднеразмерных с необычной окраской.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌿 В Ялте появился новый изумрудный уголок В конце набережной специалисты высадили 250 хост десяти разных сортов — от гигантских с фактурными листьями до среднеразмерных с необычной окраской.