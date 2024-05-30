С 3 июня стоимость проезда в пригородных поездах повысится на 25%

С 3 июня стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутах в Красноярске повысится на 25%. По данным Министерства транспорта, стоимость проезда по маршруту Красноярск - Дивногорск составит 40 рублей против прежних 32 рублей.
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