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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти

НОВОСИБИРСК, 7 декабря, ФедералПресс. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, собираются вывести из эксплуатации и разобрать на запчасти.

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