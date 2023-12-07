Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» разберут на запчасти

НОВОСИБИРСК, 7 декабря, ФедералПресс. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил аварийную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, собираются вывести из эксплуатации и разобрать на запчасти.
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