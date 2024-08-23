«Москвич» может заняться производством двигателей и коробок передач для российского автопрома

Коммерческий директор «Москвича» Максим Златокрылец сообщил о том, что в рамках большой программы импортозамещения компания рассматривает возможность строительства завода по выпуску двигателей и коробок передач.
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