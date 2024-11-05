Законы США, регулирующие ИИ, оказываются труднодостижимыми

Могут ли США полноценно регулировать ИИ? Пока еще не все ясно. В последние месяцы политикам удалось добиться прогресса, но были и неудачи, которые иллюстрируют сложный характер законов, устанавливающих оградительные барьеры для этой технологии.
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