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Захарова предложила переименовать Украину

Захарова предложила переименовать Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала переименовать Украину в «Укрусь». Соответствующее предложение было сделано после того, как офис украинского лидера Владимира Зеленского начал задумываться о смене названия государства.

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