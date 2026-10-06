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Нижегородская правда

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Четыре точки «Молочной кухни» начали работать по субботам

Четыре точки «Молочной кухни» начали работать по субботам

В Нижнем Новгороде четыре точки «Молочной кухни» начали работать по субботам в тестовом режиме. Об этом сообщается на сайте администрации города.

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