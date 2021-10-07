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«Умная обезьяна сидит в стороне»: Путин одной поговоркой разбил надежды США на союз с РФ против Китая

«Умная обезьяна сидит в стороне»: Путин одной поговоркой разбил надежды США на союз с РФ против Китая

США рассчитывают на союз с Россией, чтобы выступить против Китая. Такое мнение выразил американский политолог Марк Кац.

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карюкалов вячеслав
Это ближе к истине.
РУСЛАН Казаков
РФ И КИТАЙ ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО,,,
Галина Емельянова
Нужно уже убрать из политического лексикона слово "дружба",между государствами может быть только сотрудничество. Россия вдоволь "надружилась" за 70 СССР... И получила за свою ДРУЖБУ по полной.
Tatyana Fedotova
Вы правы. Меньше надо было Брежневу целоваться. А уж про Горбачёва и Ельцина этих идиотов и говорить нечего. Обманули дурачков , вокруг пальца обвили, ноги вытерли все считай. Можно сказать прямо к ногам врагов принесли Россию сволочи. Слава Богу умница Россия опомнилась и за ум взялась. Только не опоздала ли. Хватит ли сил и времени?

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