Сергей ЕПолитика«Умная обезьяна сидит в стороне»: Путин одной поговоркой разбил надежды США на союз с РФ против Китая США рассчитывают на союз с Россией, чтобы выступить против Китая. Такое мнение выразил американский политолог Марк Кац.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславЭто ближе к истине.РУСЛАН КазаковРФ И КИТАЙ ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО,,,Галина ЕмельяноваНужно уже убрать из политического лексикона слово "дружба",между государствами может быть только сотрудничество. Россия вдоволь "надружилась" за 70 СССР... И получила за свою ДРУЖБУ по полной.TFTatyana FedotovaВы правы. Меньше надо было Брежневу целоваться. А уж про Горбачёва и Ельцина этих идиотов и говорить нечего. Обманули дурачков , вокруг пальца обвили, ноги вытерли все считай. Можно сказать прямо к ногам врагов принесли Россию сволочи. Слава Богу умница Россия опомнилась и за ум взялась. Только не опоздала ли. Хватит ли сил и времени?Комментировать
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