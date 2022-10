(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Nxde' Official Music Video Composed by 소연, Pop Time, Kako Lyrics by 소연 Arranged by Pop Time, Kako, 소연 Why you think that ’bout nude ’Cause your view’s so rude Think outside the box Then you’ll like it Hello my name is 예삐 예삐요 말투는 멍청한 듯 몸매는 섹시 섹시요 그럼 다이아 박힌 티아라 하나에 내가 퍽이나 웃게 퍽이나 웃게 뒤틀려버린 로렐라이 Don’t need no man 철학에 미친 독서광 Self-made woman 싸가지없는 이 Story에 무지 황당한 야유하는 관객들 You tricked me you’re a liar 아 발가벗겨져 버린 Movie star 아 별빛이 깨져버린 밤 꼴이 볼품없대도 망가진다 해도 다신 사랑받지 못한대도 Yes I’m a nude Nude 따따랏따라 Yes I’m a nude Nude I don’t give a love Baby how do I look, how do I look 아리따운 날 입고 따따랏따라 Baby how do I look, how do I look 아리따운 날 입고 따따랏따라 (Ouch!) 실례합니다 여기 계신 모두 야한 작품을 기대하셨다면 Oh I’m sorry 그딴 건 없어요 환불은 저쪽 대중은 흥미 없는 정보 그 팝콘을 던져도 덤덤 행복과 반비례 평점 But my 정점 멋대로 낸 편견은 토할 거 같지 아 발가벗겨져 버린 Movie star 아 더 부끄러울 게 없는 밤 꼴이 볼품없대도 어쩌면 네게도 다신 사랑받지 못한대도 Yes I’m a nude Nude 따따랏따라 Yes I’m a nude Nude I don’t give a love Baby how do I look, how do I look 아리따운 날 입고 따따랏따라 Baby how do I look, how do I look 아리따운 날 입고 따따랏따라 Um ha um ha um ha um Yes I'm a nude Yes I'm a nude Now I draw a luxury nude Why you think that ’bout nude ’Cause your view’s so rude Think outside the box 까고 말해 아리따운 나의 누드 아름다운 나의 누드 I’m born nude 변태는 너야 Rude Nude.