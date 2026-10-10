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РБК СТИЛЬ

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Метод утенка и виброплатформа: как психологи справляются с тревогой

Метод утенка и виброплатформа: как психологи справляются с тревогой

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Татьяна Поддубная, индивидуальный и семейный психотерапевт, член Международного общества терапии, фокусированной на переносе (ISTFP, Нью-Йорк) и Европейского общества по изучению личностных расстройств (ESSPD, Амстердам) «Самая тяжелая нагрузка для меня — многочисленные уведомления, кричащие заголовки и любые инфоповоды, требующие незамедлительного погружения.

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