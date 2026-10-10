Метод утенка и виброплатформа: как психологи справляются с тревогой

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Татьяна Поддубная, индивидуальный и семейный психотерапевт, член Международного общества терапии, фокусированной на переносе (ISTFP, Нью-Йорк) и Европейского общества по изучению личностных расстройств (ESSPD, Амстердам) «Самая тяжелая нагрузка для меня — многочисленные уведомления, кричащие заголовки и любые инфоповоды, требующие незамедлительного погружения.