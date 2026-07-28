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Авторадио

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В Совфеде оценили заявление из США о завершении конфликта на Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что в ходе визита в США Владимиру Зеленскому заложат в голову здравые мысли относительно урегулирования конфликта с Россией.

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