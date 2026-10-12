🇮🇷💥🇺🇸 Впечатляющие кадры: Иран за двое суток уничтожил 3 американских СУПЕРТАНКЕРА Принадлежащие американским компаниям суда подорвались на минах, так как плыли по маршрутам, которые запрещены Ираном.
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