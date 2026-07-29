Индекс эталонных компаний от ЦБ смог пройти падение рынка лучше других бенчмарков

Запущенный год назад индекс эталонных эмитентов, отобранных Центробанком, Мосбиржей и рейтинговым агентством АКРА, смог показать результат лучше почти всех остальных бенчмарков рынка акций Мосбиржи с начала года, следует из таблицы индексов торговой площадки.
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