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Индекс эталонных компаний от ЦБ смог пройти падение рынка лучше других бенчмарков

Запущенный год назад индекс эталонных эмитентов, отобранных Центробанком, Мосбиржей и рейтинговым агентством АКРА, смог показать результат лучше почти всех остальных бенчмарков рынка акций Мосбиржи с начала года, следует из таблицы индексов торговой площадки.

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