Число обращений в кассы МЦД снизилось почти в два раза с начала года

В I полугодии 2026 года москвичи стали почти в два раза реже обращаться в кассы на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за удобных платежных решений.
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